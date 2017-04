Leven wellicht mogelijk op Saturnusmaan

"We zijn er nu zeker van dat er leven mogelijk is in de binnenzee van de Saturnusmaan Enceladus", zegt wetenschapper Hunter Waite die verbonden is aan ruimtevaartorganisatie NASA. "Als er nu geen leven is, dan moeten we uitzoeken waarom dat er niet is."

De wetenschapper maakt deel uit van een team dat sinds 2015 metingen van het ruimtevaartuig Cassini heeft onderzocht. Het vloog in dat jaar langs de met ijs bedekte oppervlakte van de maan bij Saturnus.

Geisers

Onder het ijs op Enceladus ligt een kilometers diepe oceaan. Vanuit die diepte spuiten geiserachtige fonteinen door scheuren in het ijs naar buiten. Cassini vloog in 2015 door die fonteinen heen en deed allerlei metingen die pas deze week in het wetenschapsblad Science zijn gepubliceerd.

Die metingen geven aan dat de fonteinen waterstofmoleculen bevatten. En dat is bijzonder omdat "micro-organismen gek zijn op waterstof, dat is hun favoriete voedsel", zegt de NASA-onderzoeker.

Uitgebreider onderzoek

NASA was van plan het nieuws in 2015 al naar buiten te brengen, maar besloot ermee te wachten omdat de waterstofmoleculen ook door de gebruikte apparatuur konden zijn veroorzaakt. Om dat te kunnen uitsluiten was uitgebreid en nauwkeurig onderzoek nodig.

De ruimtevaartorganisatie heeft al het groene licht gegeven aan een missie naar Jupitermaan Europa, die ook een oceaan bevat en waar zich mogelijk ook waterstof bevindt. Maar de oppervlakte van Europa is veel dikker en moeilijker doordringbaar dan die van Enceladus. Waite zegt dat de NASA in ieder geval ook moet teruggaan naar Enceladus voor verder onderzoek.