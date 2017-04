Baas CIA: WikiLeaks is een vijandige inlichtingendienst

CIA-chef Mike Pompeo heeft WikiLeaks omschreven als een "vijandige inlichtingendienst". Volgens hem heeft de organisatie Rusland meerdere keren geholpen.

De Russische militaire inlichtingendienst GRU heeft volgens Pompeo WikiLeaks gebruikt om tijdens de Amerikaanse verkiezingscampagne gehackte data te verspreiden. Iets wat de Amerikaanse inlichtingendiensten eerder al concludeerden. "WikiLeaks gedraagt zich en spreekt als een vijandige inlichtingendienst", zei Pompeo op een bijeenkomst van een denktank in Washington.

Hack-activiteiten

Het was zijn eerste publieke toespraak sinds hij de baas van de CIA is. Pompeo zegt dat het WikiLeaks-oprichter "Assange en zijn soort mensen" niet gaat om transparantie en privacy, maar dat hun doel zelfverheerlijking is door het vernietigen van westerse waarden. "WikiLeaks richt zich voornamelijk op de VS, terwijl ze steun zoekt bij niet-democratische landen en organisaties", voegde de CIA-chef eraan toe.

WikiLeaks maakte eerder deze maand geheime documenten openbaar over de hack-activiteiten van de CIA. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar het lek.