Erdogan: Turkse noodtoestand wordt verlengd

Niets staat het verlengen van de noodtoestand in Turkije in de weg, zegt president Erdogan in een interview. Premier Yildirim zei vorige maand al dat die op 19 april weer wordt verlengd. De noodtoestand werd vorig jaar zomer uitgeroepen na de couppoging.

Door de noodtoestand heeft de regering de macht om wetten in te voeren zonder goedkeuring van het parlement. Ook hebben verdachten minder rechten. Volgens de regering is het nodig om de samenleving te zuiveren van aanhangers van de geestelijke Fethullah Gülen die volgens Erdogan achter de couppoging zit. Critici zeggen dat de maatregel wordt misbruikt om critici aan te pakken en activisten en anderen de mond te snoeren.

Verenigde Naties

De opmerkingen van Erdogan komen twee dagen voor het referendum op 16 april over de grondwetswijziging die hem veel meer bevoegdheden moet opleveren. Turkije beschuldigt de Verenigde Naties ervan zich te bemoeien met binnenlandse politieke aangelegenheden. Mensenrechtendeskundigen van de VN hebben zich kritisch uitgelaten over de door de regering genomen maatregelen na het referendum.

Volgens de VN kon er geen open debat gevoerd worden door de repressieve maatregelen van de overheid. Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat door nu naar buiten te treden de VN de uitkomst van het referendum wil beïnvloeden.

Verschillende peilingen in Turkije wijzen op een kleine meerderheid voor het ja-kamp, dus aanpassing van de grondwet en meer macht voor Erdogan. Voorstanders zeggen dat zo makkelijker te besturen valt, tegenstanders noemen het een uitholling van democratische waarden en weer een stap in de richting van een autocratie.