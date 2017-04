In het zuiden van Mexico zijn 24 mensen om het leven gekomen nadat een bus frontaal tegen een brandstoftruck was gebotst. Direct na de botsing ontplofte de vrachtwagen. Negen mensen raakten gewond.

Het ongeluk gebeurde in de staat Guerrero. Volgens ooggetuigen vervoerde de truck twee volle tanks met brandstof. In Mexico vallen geregeld doden bij ongelukken met brandstoftrucks. In het land woedt een fel debat over de veiligheid van deze wagens.