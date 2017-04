Bertens doet zichzelf de das om in Bogotá

Kiki Bertens is in Bogotá in de halve finales uitgeschakeld. De Wateringse (1) bakte er op het Colombiaanse gravel bar weinig van tegen oudgediende Francesca Schiavone: 1-6, 4-6.

De nederlaag was extra pijnlijk omdat de 36-jarige Italiaanse kampte met een nekblessure. In plaats van te profiteren grossierde Bertens in afzwaaiers (22 in totaal) en dubbele fouten (7).

Bertens eerder wel bij de les

Eerder op de dag had Bertens nog met 6-2, 7-5 gewonnen van Cindy Burger. De qualifier sloeg zich in de tweede set naar 4-2 en kreeg bij 5-4 een setpoint dankzij een dubbele fout van Bertens. Ze benutte het niet, waarna Bertens op love de beslissende break forceerde.