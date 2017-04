Bosz alleen niet tevreden over uitslag

Peter Bosz was ontevreden over het rendement van zijn ploeg tegen Schalke 04, maar eigenlijk wilde hij het daar helemaal niet over hebben. "Daarmee doe ik de teamprestatie tekort", aldus Bosz. "We hebben heel goed gespeeld."

Ajax versloeg Schalke met 2-0 dankzij twee goals van Davy Klaassen, maar had kansen op meer. "Het rendement moet omhoog", aldus Bosz. "Dat hoor ik mezelf vaker zeggen, daar moeten we aan werken. Ik ben tevreden over ons spel, niet over de uitslag."