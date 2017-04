Groot in de drugshandel, net als papa

Zijn vader kwam uit een gezin van tien kinderen. Allemaal kwamen ze in aanraking met de politie, op het jongste meisje na. Zijn vader werd zelfs vaste klant bij de rechtbank. Moest hij niet voorkomen wegens geweld, diefstal of heling, dan was het wel voor wapenbezit of oplichting.

Het criminele gedrag ging van vader op zoon. Want ook die moest bijna ieder jaar wel een keer voor de rechtbank verschijnen. Eerst voor mishandelingen en diefstallen, later ook voor wapenbezit en drugshandel.

Met die handel maakte de familie vanaf de jaren 90 fortuin. Niet lang voor het gezin het woonwagenkamp verliet en zich net over de grens in Belgiƫ vestigde, stapte zijn vader in de wiethandel. Zijn oudste zoon, de misdaadondernemer, nam dat stokje moeiteloos over.

Het ging hard na de xtc

Na de wiet volgde de productie van xtc. Vanaf dat moment ging het hard. De miljoenen stroomden binnen. De misdaadondernemer groeide uit tot de leider van een internationaal georganiseerd crimineel netwerk, dat pillen produceerde en naar het buitenland smokkelde.

Ook actief in deze lucratieve business: zijn jongere broer. Die kwam minder vaak in aanraking met de politie dan de misdaadondernemer zelf, maar bouwde in de loop der jaren toch ook een behoorlijk strafblad op. Zijn schoonzoon en zwager waren ook lid van de criminele organisatie. Een echt familiebedrijf dus.

Hoe de misdaadondernemer er nu voor staat, vertelt het rapport niet. Het lijkt er in ieder geval niet op dat zijn eigen kinderen een rol spelen in zijn misdaadorganisatie. Al zijn ze inmiddels wel een paar keer met politie in aanraking geweest.

Volgens de onderzoekers wordt de misdaadondernemer in de onderwereld gezien als een machtig man. Al valt dat niet direct aan hem af te lezen: hij houdt er een teruggetrokken en eenvoudige levensstijl op na. Net als zijn vader.