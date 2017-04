Agenten in zaak-Henriquez in beroep tegen straf korpsleiding

Vier politieagenten die betrokken waren bij de fatale arrestatie van Mitch Henriquez in Den Haag gaan in beroep tegen de straffen die ze van de korpsleiding kregen. Een onafhankelijke commissie van de politie gaat het beroep beoordelen.

De korpsleiding wil twee agenten op staande voet ontslaan als ze binnen een jaar weer in de fout gaan. Bij de aanhouding van Henriquez na een muziekfestival in Den Haag in 2015 zouden ze te veel geweld hebben gebruikt. Ook zouden ze te weinig hulp hebben geboden.

Twee andere agenten kregen eerder een schriftelijke waarschuwing, omdat ze te weinig deden om het slachtoffer te helpen. Hun wordt geen buitensporig geweld verweten.

Advies

Volgens Omroep West brengt de onafhankelijke commissie advies uit aan de korpschef van de Nationale Politie, Erik Akerboom. Die beslist of er iets verandert aan de straf van de agenten.