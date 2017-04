Scheuren in huizen na aanleg spoortunnel Bilthoven

Inwoners van Bilthoven klagen over de bouw van een nieuwe spoortunnel. In zeker tien huizen zijn scheuren in muren en kozijnen ontstaan.

Volgens de gedupeerden is de schade veroorzaakt toen er damwanden voor de tunnel zijn geslagen, vlak bij de huizen. Een van de bewoners zegt tegen RTV Utrecht dat spoorwegbeheerder ProRail inmiddels heeft erkend dat de schade door de aanleg van de tunnel komt.

De damwanden hadden ook in de grond geduwd kunnen worden, maar die speciale techniek kostte meer geld. Volgens de gemeente ligt de keus voor de techniek bij de aannemer die ProRail heeft ingeschakeld. "We hadden van tevoren niet het idee dat er veel risico was op trilschade in de huizen", aldus een woordvoerder van de gemeente.

Schaderegeling

Volgens de spoorwegbeheerder is er een goede schaderegeling voor de bewoners, maar de gedupeerden zijn niet tevreden. Ze vinden dat ProRail lang over een oplossing doet en er te weinig transparant over is.

Van de bewoners wordt extra geduld gevraagd: binnenkort worden de damwanden weer verwijderd en ook daarbij gaat de grond opnieuw trillen.