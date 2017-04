Bertens wint Nederlands onderonsje met Burger

Kiki Bertens heeft zich ten koste van Cindy Burger voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in Bogotá geplaatst. De nummer 20 van de wereld won met 6-2,7-5 van haar landgenote, de mondiale nummer 171.

Qualifier Burger, die het hoofdtoernooi was begonnen met een knappe zege op de Duitse Tatjana Maria, maakte het Bertens in de tweede set bijzonder lastig. Ze kwam op een 4-2 voorsprong, zag Bertens langszij komen, maar toonde zich ook daarna taai.

Burger kreeg bij 5-4 een setpoint in de schoot geworpen door de negende dubbele fout van de zeer matig serverende Bertens, maar benutte dat niet; ze was te gretig bij haar return en sloeg de bal net uit.

Schiavone

De als eerste geplaatste Bertens forceerde vervolgens op love de beslissende break. Francesca Schiavone is vanavond in de kwartfinales haar volgende opponente.

Aanvankelijk stond Bertens-Burger voor woensdag gepland, maar de regenval in Colombia gooide het schema in de war. Het was het eerste Nederlandse onderonsje op WTA-niveau sinds 2000.