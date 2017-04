New Yorkse rechter (65) dood gevonden in de Hudson

In de rivier de Hudson is het lichaam gevonden van Sheila Abdus-Salaam (65). Ze was rechter bij het hooggerechtshof van de staat New York. Over de doodsoorzaak is volgens de politie nog niets te zeggen.

Haar dood krijgt in de VS veel aandacht, omdat Abdus-Salaam de eerste zwarte vrouw in het hooggerechtshof was en ook de eerste moslim. De Democratische gouverneur Andrew Cuomo benoemde haar in 2013.

Ze werd als rechter alom gewaardeerd om haar werk en persoonlijkheid. De voorzitter van het New Yorkse hooggerechtshof looft haar gevoel voor rechtvaardigheid en haar scherpe juridische inzichten. "Ze was een inspiratie voor ons allemaal", zei rechter Janet DiFiore.

Vermist

Volgens de krant The New York Post werd Abdus-Salaam gisteren als vermist opgegeven. Uren later werd haar lichaam gevonden, drijvend in de Hudson ter hoogte van Harlem.

Lijkschouwing moet duidelijk maken wat de doodsoorzaak was. Op het eerste oog is er geen sprake geweest van geweld of een misdrijf, zegt de politie. Zelfmoord wordt niet uitgesloten.