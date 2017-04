Eigenaar kolencentrale wil stoppen met steenkool

Engie zegt geen biomassa te willen gebruiken, maar alleen "maatschappelijk verantwoorde reststromen". Michael Verheul van Engie zegt: "Dat zijn reststromen uit de industrie of uit de landbouw die nergens anders voor gebruikt kunnen worden, die je dus als brandstof kunt gebruiken. Zodat je de hele centrale kunt vergroenen, daar gaat dan geen kool meer in."

Want één ding is zeker, aldus Verheul: Engie stopt met steenkool. "Engie als bedrijf wereldwijd zet geen nieuwe kolencentrales neer. Sterker nog: onze strategie is heel sterk gericht op CO2-reductie en dat betekent feitelijk dat we uit kolen gaan."

Rekensommen

Niet alleen Engie, maar alle bedrijven met kolencentrales maken op dit moment driftig rekensommen of en hoe snel ze kunnen stoppen met het sterk vervuilende steenkool.

De NOS belde de afgelopen dagen met alle bedrijven die kolencentrales hebben. Duidelijk is dat er op dit moment met spanning wordt gekeken naar Den Haag, omdat naar verluidt de toekomst van de kolencentrales een belangrijk gespreksonderwerp is tijdens de formatie.