Xtc-handel maakt ongrijpbare Brabantse misdaadfamilies tot wereldspelers

Misdaadfamilies in Noord-Brabant zijn vanwege hun gesloten cultuur en loyaliteit lastig te bestrijden, blijkt uit een onderzoek in het kader van het Programma Politie en Wetenschap. De kans dat de families van generatie op generatie criminelen voortbrengen is zeer groot. Repressief optreden werkt niet, concluderen de onderzoekers.

Medewerkers van EMMA (Experts in Media en Maatschappij) en de universiteit van Tilburg hebben zeven criminele familienetwerken in Noord-Brabant in kaart gebracht. Hun activiteiten geven de ontwikkeling weer die de georganiseerde misdaad in Brabant in de laatste decennia heeft doorgemaakt.

De families waren van oudsher bezig met vermogensmisdaden, tot ze in de jaren tachtig van de vorig eeuw ontdekten dat er ook veel geld te verdienen was met drugshandel. In de jaren negentig richtten ze zich op wietteelt en xtc-productie, maar de jongste generatie concentreert zich weer op de wietteelt.

Gesloten wereld

De xtc-handel maakte wereldspelers van de Brabantse misdaadfamilies. Ze richtten hun eigen laboratoria op en werden wereldwijde groothandelaars. Door de jaren heen leerden ze steeds beter hoe ze de overheid op afstand konden houden, of juist voor hun eigen gewin konden inzetten.

In de families heerst een zwijgcultuur, schrijven de onderzoekers. De gesloten wereld van de familienetwerken levert betrouwbare contacten, maar ook huwelijkspartners en vrienden.

Ook de vrouwen blijken vaak een strafblad te hebben. Ze hebben volgens de onderzoekers een bijzondere voorkeur voor mannen die een forse criminele staat van dienst hebben.

Kostbaar

De familienetwerken kosten de samenleving veel geld, concluderen de schrijvers van het rapport. Ze richten met hun misdaden aanzienlijke schade aan, en leveren de overheid ook heel veel werk op.

Aanhouding en strafoplegging werken niet, blijkt uit de rapportage; de overdracht van generatie op generatie is daarmee niet tegen te gaan. Overheidsinstanties moeten versterkt worden met private partijen om weerstand te bieden aan de misdaadfamilies.

Gewone burgers moeten beter bestand raken tegen intimidatie, voegen de onderzoekers eraan toe. Bovendien vereist elke familie maatwerk, een simpele oplossing is er niet, besluit het rapport.