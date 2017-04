Juventus beloont Barcelona-beul Dybala

Juventus heeft het contract met Paulo Dybala opengebroken en met twee jaar verlengd tot en medio 2022. De 23-jarige Argentijn maakte in de zomer van 2015 de overstap van Palermo naar Juventus.

De Italiaanse landskampioen telde toen ruim 32 miljoen euro neer. Nu Dybala heeft bijgetekend, ontvangt Palermo nog een bonus van 8 miljoen euro.

Bacelona-beul

De Argentijns international, die door verschillende Europese topclubs werd begeerd, had dinsdag met twee doelpunten een groot aandeel in de zege van Juventus op Barcelona in de kwartfinales van de Champions League (3-0).

Het jaarsalaris van Dybala kan naar verluidt de komende jaren gaan oplopen tot 7 miljoen euro.