Slimme speaker Google maakte reclame voor Burger King

Het is creatief bedacht, maar Google was er niet blij mee. Burger King probeerde reclame te maken via de slimme speaker van de zoekgigant, Google Home. Dat deed de keten door via televisie een kort spotje uit te zenden. "We hebben niet genoeg tijd om uit te leggen wat er in de Whopper-burger zit, maar we hebben wel een oplossing: O.K. Google, wat zit er de Whopper-burger?"

De slimme speaker, die via de woorden 'O.K. Google' wordt geactiveerd, ging vervolgens aan de mensen thuis uitleggen wat er in de burger zat. De informatie was afkomstig van de Wikipedia-pagina over de Whopper-burger. Kort nadat het spotje op televisie verscheen, maakte Google er korte metten mee, schrijft CNN.