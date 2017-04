Minder huizen te koop door enorme vraag

De groei van de woningmarkt vlakt een beetje af, blijkt uit de cijfers van het eerste kwartaal van makelaarsvereniging NVM. Er werden 10 procent meer woningen verkocht dan een jaar geleden, tegen 15 tot 20 procent in de kwartalen ervoor. Oorzaak: het aantal te koop staande woningen daalt heel snel, vooral van appartementen.

In regio's en steden met een oververhitte woningmarkt, is het aantal verkopen sterkst gedaald. In Groningen bijvoorbeeld met 11 procent, in Amsterdam met 19 procent, in Utrecht en Amersfoort met 8 procent. Daartegenover zijn een stuk meer woningen verkocht in delen van Noord-Brabant, de Achterhoek en in de kop van Noord-Holland. Daar steeg het aantal verkopen met 40 procent of meer.

Gemiddeld kost het 77 dagen om een woning te verkopen. Dat is een maand minder dan een jaar geleden, toen het gemiddeld nog 108 dagen duurde voordat een woning werd verkocht. Vooral appartementen vliegen als warme broodjes over de toonbank; die zijn gemiddeld binnen 55 dagen verkocht. Een vrijstaand huis staat drie keer langer te koop.

Niet veel keus

We zitten in een verkopersmarkt, met meer vraag dan aanbod en oplopende prijzen. Voor kopers betekent het dat ze niet veel keus hebben. Wie een huis zoekt, heeft nu de keus uit gemiddeld zes woningen. In 2012 en 2013, de crisisjaren op de woningmarkt, waren dat er meer dan 25. En sinds het aantrekken van de huizenmarkt in 2015 is de keuze gedaald van 15 naar de huidige zes.

De regionale verschillen blijven groot. In grote steden en regio's als Groningen, Amsterdam, Zaanstreek en Utrecht is er gemiddeld keus uit minder dan drie woningen. In krimpregio's als Noordoost- en Zuidoost-Groningen, Noordoost-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen hebben kopers de keuze uit soms meer dan 15 woningen.

Volgens de NVM worden ook vrijstaande woningen meer verkocht dan voorheen. "Het aantal verkochte vrijstaande woningen is met een kwart gestegen ten opzichte van vorig jaar", zegt NVM-voorzitter Ger Jaarsma. "Het aandeel verkochte vrijstaande woningen op het totaal aantal verkochte woningen heeft in 20 jaar niet zo hoog gelegen."

248.000 euro

De gemiddelde prijs van een woning was in het eerste kwartaal van dit jaar 248.000 euro. Dat is bijna 9 procent meer dan een jaar eerder. In Amsterdam en andere steden in de Randstad en daarbuiten stijgen de prijzen nog steeds ongeveer dubbel zo hard. Er zijn ook regio's waar de prijzen dalen, zoals in Oost-Friesland of Zuidwest-Drenthe.

Door de hausse aan verkopen in de afgelopen jaren daalt het woningaanbod snel. Volgens de NVM komt dat ook doordat de nieuwbouw te langzaam gaat. "Steeds meer woningkopers wachten met het op de markt brengen van hun eigen woning tot ze zelf verzekerd zijn van een nieuwe woning", zegt NVM-directeur Jaarsma. "Mensen grijpen namelijk steeds vaker mis."

De NVM ziet ook een groei van het aantal investeerders dat zich op de woningmarkt heeft gestort. "Het is goed voor het aantal huurwoningen in de vrije sector. Dat neemt toe als investeerders huizen kopen om ze vervolgens te verhuren. Nadeel is dat er voor starters op de woningmarkt minder aanbod is."