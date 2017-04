'Klusjesmannen zien veel, dus ook signalen van huiselijk geweld'

Oren en ogen

Ook een huurachterstand, geluidsoverlast of dierenmishandeling kunnen volgens Matser wijzen op huiselijk geweld. "Maar uiteraard blijft het vaak wel bij vermoedens." Toch helpt het volgens Kadera als medewerkers van woningcorporaties het melden als ze dit soort dingen zien.

Het is de bedoeling dat de baliemedewerker of loodgieter zijn vermoedens bespreekt met een wijkmanager. Samen kunnen zij dan de juiste instanties inschakelen. "De klusjesman gaat natuurlijk niet de huisarts vervangen", zegt Matser. "Maar zo iemand kan wel fungeren als oren en ogen in de wijk."

Creatieve manier

Voor het project kreeg Kadera 300.000 euro aan subsidie van de Europese Unie. De komende twee jaar wil de stichting bijna 1300 medewerkers trainen van vijftien corporaties. Tot dusver heeft één woningcorporatie zich aangesloten. Corporatie Domijn uit Enschede begint volgende maand met de trainingen.

Of in de toekomst ook postbodes en andere beroepsgroepen cursussen krijgen, durft Matser nog niet te zeggen. "Voorlopig is dit project al een hele klus. Maar we blijven zoeken naar creatieve manieren om huiselijk geweld aan te pakken. Als je niets doet, verandert er ook niets."