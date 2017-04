Miljoenenboetes voor slechte prestaties hsl, NS-topman verbijsterd

NS-topman Van Boxtel is zeer verbaasd over de boete. "Ik heb echt het idee dat ik in een verkeerd toneelstuk terecht ben gekomen", zegt hij. Van Boxtel benadrukt dat de NS vorig jaar al heeft erkend dat het op de hsl beter moet en dat daartoe een verbeterprogramma is ingesteld. "Allemaal in samenspraak met ProRail en het ministerie. En dan krijg je een jaar later alsnog een boete opgelegd. Ik kan dit niet uitleggen."

'Rauw op ons dak'

De NS-topman begrijpt ook niet waarom hij niet vooraf is geïnformeerd over het besluit van Dijksma. Van Boxtel heeft de boetebedragen naar eigen zeggen vernomen uit de media. "Ik vind het ook fantastisch dat de staatssecretaris het geld al aan het uitgeven is", zegt hij met enig cynisme. Dijksma heeft consumentenorganisaties gevraagd om mee te denken over de besteding van het boetegeld. Dat moet volgens haar ten goede komen aan de reizigers.

NS zei eerder vanochtend al dat het bedrijf op 10 van de 12 punten uit de prestatieafspraken goed scoort. Ook zou uit onderzoek blijken dat andere vervoerders op dezelfde problemen zouden stuiten als de NS, als ze op de hsl zouden rijden. "Juist daarom valt het rauw op ons dak."