Dijkhoff liet 240 asielzoekers alsnog blijven

Staatssecretaris Dijkhoff (VVD) heeft de afgelopen jaren 240 afgewezen asielzoekers alsnog een verblijfsvergunning gegeven. Daarmee is hij ruimhartiger dan zijn voorgangers, schrijft De Telegraaf op basis van cijfers van het ministerie van Veiligheid en Justitie, die de krant opvroeg.

Een woordvoerder van Justitie bevestigt dat de cijfers kloppen, maar zegt dat er uit de percentages weinig valt af te leiden. "Er is geen specifieke verklaring te geven voor het hogere toekennningspercentage van de staatssecretaris want de zaken die diverse bewindspersonen hebben moeten beoordelen zijn niet te vergelijken".

De staatssecretaris mag afgewezen asielzoekers op basis van zijn discretionaire bevoegdheid alsnog een vergunning geven, bijvoorbeeld als het gaat om schrijnende gevallen. In twee jaar tijd kreeg Dijkhoff de zaken van 780 mensen voorgelegd. Van hen mochten er 240 van hem toch in Nederland blijven. Daarmee kende hij 30 procent van de verzoeken toe.

Soepeler

Dijkhoffs voorganger en partijgenoot Teeven gaf in 26 procent van de gevallen een vergunning, PvdA'er Albayrak en CDA-politicus Hirsch Ballin deden dat in 22 procent van alle zaken.

Volgens De Telegraaf heeft VVD'er Rita Verdonk in absolute zin het meest gebruik gemaakt van deze bevoegdheid. Zij gaf in 3,5 jaar duizend vergunningen, maar niet duidelijk is hoeveel gevallen er aan haar voor werden gelegd.