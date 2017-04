Wekdienst van 13 april: dit gebeurde terwijl je sliep

Goedemorgen! Wolkenvelden en zon wisselen elkaar vandaag af, het wordt zo'n 11 graden en vooral in het noorden kan een bui vallen. Morgen vooral in het oosten kans op een bui, het is dan 12 graden. In het paasweekend is het wisselvallig.

Pandamaskers en pandakostuums: de panda's zijn aangekomen in Rhenen

De twee reuzenpanda's zijn gisteravond laat aangekomen in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Daar zullen ze maximaal vijftien jaar blijven wonen. De vrachtwagen met daarin de dieren werd door de inwoners van Rhenen met gejuich ontvangen.

Bij de ingang van het dierenpark stonden tientallen mensen. De panda's zelf kregen ze niet te zien. Dat kan pas over een paar weken, want de dieren moeten eerst in quarantaine.