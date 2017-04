Kijkshop gooit roer om, 'anders gaan we dood', zegt topman

Kijkshop staat niet alleen in de aanstaande veranderingen. Het is in winkelland een trend om consumenten elkaar producten te laten aanprijzen. Dat is bijvoorbeeld ook het idee achter de mode-app Frendz die deze week wordt gelanceerd. Achter die app zitten mode-ondernemer Roland Kahn en oud-Hema-directeur Ronald van Zetten.

"Via social media en reviews laten consumenten nu al weten wat ze producten vinden", zegt de Kijkshop-topman. "Wij nemen de volgende stap. De consumenten met elkaar verbinden, bijvoorbeeld via een videogesprek of een chatgesprek, zodat ze ervaringen delen. Een klant wordt op die manier een adviseur of verkoper voor een andere klant."

Consumenten die een product verkopen krijgen een commissie van Kijkshop. Voor het eind van de zomer moet het platform af zijn. Het bedrijf hoopt dan al 10.000 consumenten op het platform te hebben.

Verleden

De winkels blijven in het nieuwe plan bestaan, maar krijgen een andere functie. "Ik zou het geen winkels meer noemen, eerder locaties voor verschillende activiteiten", aldus Serving. "Klanten hebben namelijk nog wel een plek nodig waar ze heen kunnen gaan, bijvoorbeeld om spullen op te halen of om producten te testen."

De naam Kijkshop blijft in ieder geval bestaan. "Het is een sterk merk, ik ben erg trots op het verleden, de innovativiteit die Kijkshop had", aldus de topman. "We willen dat terugbrengen. Ik zie geen reden om van het merk af te stappen."