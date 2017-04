Nibud: mens is niet gemaakt om te sparen

De mens is niet gemaakt om te sparen. Dat concludeert uitgerekend het Nibud, het instituut dat er al jaren op hamert dat we geld opzij moeten zetten. Het Nibud heeft zich nu verdiept in de psychologie van de spaarder en stopt met die boodschap, want het heeft helemaal geen zin.

Om meteen een mogelijk misverstand uit de weg te ruimen: het Nibud vindt nog steeds dat mensen geld achter de hand moeten hebben voor als bijvoorbeeld de wasmachine kapot gaat of de auto naar de garage moet. Maar hoe ze dat geld moeten verzamelen, daar denkt het Nibud nu heel anders over.

"Domweg zeggen: 'u moet beter of meer sparen' werkt niet", zegt Gabriella Bettonville van het Nibud. Volgens het Nibud hebben we last van de oermens in ons. "Het zit gewoon niet in onze genen om rekening te houden met later. De mens is gericht op het nu. We zijn gebouwd om te overleven, van dag tot dag. Beloningen en verleidingen op korte termijn kunnen we maar moeilijk weerstaan. En we hebben vaak het gevoel nu geen geld te kunnen missen."