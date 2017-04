Pandamaskers en pandakostuums: de panda's zijn aangekomen in Rhenen

Fans Katherine van Dam en Geke Maurtiz vertelden tegen het AD hoe bijzonder de komst van de panda's voor hen is. "Het is echt fantastisch, ik stond zelfs een beetje perplex dat ze er nu echt zijn."

Het was een lange reis voor de twee dieren. Woensdagochtend vroeg werden ze in Chengdu in China met een speciale afscheidsceremonie uitgezwaaid en op het vliegtuig gezet. Rond 19.30 uur kwamen ze aan op luchthaven Schiphol, waar ze door ongeveer 120 journalisten werden ontvangen.