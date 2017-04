Passagiers 'wegsleepvlucht' United Airlines krijgen geld terug

Alle passagiers van de vlucht van United Airlines waarbij een man uit het toestel werd gesleept vanwege een overboeking, krijgen hun geld terug. Dat heeft de luchtvaartmaatschappij bekendgemaakt.

Volgens een woordvoerder mogen de reizigers kiezen of ze het aankoopbedrag van het vliegticket cash, als reistegoed of in airmiles willen krijgen.

Computer

Zondag werd op het vliegveld van Chicago een passagier met geweld uit het vliegtuig gezet. De vlucht was overboekt en de luchtvaartmaatschappij had een computer laten bepalen welke reiziger van boord moest gaan.

Dinsdag bood topman Oscar Muñoz van United Airlines zijn excuses aan voor het wegsleepincident. De luchtvaartmaatschappij heeft een onderzoek ingesteld naar het voorval.