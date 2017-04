Zelfmoordterrorist Alexandrië werd gezocht door politie

De man die zondag een zelfmoordaanslag pleegde bij een koptische kerk in de Egyptische stad Alexandrië was een bekende van de politie. Volgens het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken had hij banden met militante organisaties die eerder aanslagen pleegden in Egypte.

De dader was een 31-jarige man die bij een oliemaatschappij werkte. Bij de aanslag kwamen zeventien mensen om het leven.

Eerder die ochtend ontplofte ook in de stad Tanta al een bom in een koptische kerk, waarbij tientallen doden vallen. De identiteit van die aanslagpleger is nog niet bekend. Beide aanslagen werden opgeëist door terreurgroep IS.

Palmzondag

Het was druk in de koptische kerken, omdat christenen die dag wereldwijd Palmzondag vierden. Dat is de laatste zondag voor Pasen en het begin van de Goede Week, waarin het lijden en sterven van Jezus Christus wordt herdacht.

Na de aanslagen riep de Egyptische president Sisi de noodtoestand uit. Die zal voor drie maanden gelden.