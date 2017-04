Trump en de NAVO zitten weer helemaal op één lijn

President Trump staat vierkant achter de NAVO. Dat zei hij op een persconferentie in het Witte Huis na een gesprek met NAVO-topman Stoltenberg. Trump wil met de andere lidstaten samenwerken om het bondgenootschap te versterken.

In zijn verkiezingscampagne liet Trump zich negatief uit over de NAVO. Hij noemde het een verouderd en achterhaald instituut. "Maar dat is het helemaal niet meer. Het is een bolwerk voor vrede en veiligheid", zei Trump nu.

Wel wees hij er nog eens op dat de andere NAVO-landen hun financiële verplichtingen moeten nakomen en hun defensiebudgetten moeten vergroten. Volgens Stoltenberg gaat het daarmee de goede kant op.

Uiterst succesvol

Gevraagd naar de gesprekken die zijn minister van Buitenlandse Zaken Tillerson vandaag in Moskou voerde, zei Trump eerst dat het een uiterst succesvol bezoek was geweest. Even later zei hij dat de verstandhouding met de Russen vermoedelijk niet eerder zo slecht was. Ook Tillerson sprak in Moskou van een dieptepunt in de relatie.