100ste goal voor Ronaldo in Europa

Met zijn twee doelpunten tegen Bayern München is Cristiano Ronaldo weer een record rijker. Z'n tweede van de avond in de 77ste minuut was zijn 100ste in Europees clubverband. En dat geen andere voetballer hem nazeggen.

Ronaldo maakte in zijn imposante loopbaan 17 goals voor Manchester United en 81 voor Real Madrid in de Champions League. Ook was hij twee keer trefzeker voor de 'Koninklijke' in de Europese Super Cup.

Nadat hij op 9 augustus 2005 in de derde voorronde van de kwalificatie voor de Champions League de 3-0 had laten aantekenen tegen het Hongaarse Debrecen, duurde het nog lang voordat Ronaldo erop los begon te scoren in Europa.