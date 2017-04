Dortmund-coach Tuchel: we voelden ons genegeerd

"We hebben ongelooflijk veel karakter getoond." De thuisnederlaag tegen AS Monaco ten spijt was Borussia Dortmund-trainer Thomas Tuchel vol lof over zijn spelers. "In de tweede helft waren we zelfs de betere. Ik leg me ook nog niet neer bij de uitschakeling."

Drie explosies hadden zijn manschappen dinsdagavond de schrik van hun leven bezorgd, maar amper 24 uur later stond er toch een elftal op het veld voor het kwartfinaleduel in de Champions League.

Wat Tuchel betreft was er echter ook vandaag niet gevoetbald. "Ik had graag meer tijd gehad. Maar de UEFA gaf ons gisteren, toen er amper details bekend waren over de aanslag, twee opties: nu spelen of woensdag. Dat gaf ons een gevoel van onmacht. We voelden ons genegeerd."

Gezichten

"Wij zijn gek van voetbal", reageerde middenvelder Nuri Sahin na de wedstrijd. "En ik weet dat wij veel geld verdienen en een bevoorrecht leven leiden. Maar we zijn ook mensen en er is zo veel meer dan voetbal in de wereld. Dat hebben we gisteravond ervaren."