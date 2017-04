Tillerson in Moskou: relatie op dieptepunt

Een dag van Amerikaans-Russische besprekingen in Moskou heeft de twee landen geen stap nader tot elkaar gebracht. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Tillerson constateerde op een persconferentie na afloop dat de verstandhouding op een dieptepunt zit door een gebrek aan vertrouwen.

Vooral de kwestie-Syrië blijft een splijtzwam. Vanochtend zei de Russische minister Lavrov in het bijzijn van Tillerson al dat de VS moet afzien van nieuwe aanvallen op Syrische legerdoelen. De aanval met kruisraketten van afgelopen vrijdag op een militair vliegveld bij Homs noemde hij onwettig.

Dat herhaalde Lavrov op de persconferentie na urenlang overleg, eerst tussen Tillerson en Lavrov en daarna ongeveer twee uur tussen Tillerson en president Poetin.

Onderzoek

Lavrov kwam wel met de mededeling dat Rusland alsnog voorstander is van een internationaal onderzoek naar de gebeurtenissen op 4 april in Idlib, onder leiding van de Verenigde Naties. Vanmiddag had zijn staatssecretaris nog tegen het Russische persbureau Interfax gezegd dat Rusland een resolutie daarover zou treffen met een veto.

De Amerikanen zijn ervan overtuigd dat het Syrische regime in Idlib een gifgasaanval heeft uitgevoerd. De Russen spreken dat met klem tegen en zeggen dat Assad helemaal geen chemische wapens meer heeft, en dat vermoedelijk een opslagplaats met gifgas van opstandelingen is gebombardeerd.

Ook over de toekomst van Syrië zijn de landen het oneens. Rusland blijft een bondgenoot van president Assad, maar de Amerikanen zeggen dat de rol van Assad is uitgespeeld en dat hij zich in de toekomst misschien voor een tribunaal moet verantwoorden voor oorlogsmisdaden tegen zijn eigen volk.

Toch zeiden Lavrov en Tillerson allebei dat ze willen blijven proberen samen te werken aan vrede in Syrië.