Sophie de Lint opvolger van Pierre Audi bij De Nationale Opera

Sophie de Lint wordt de nieuwe directeur van De Nationale Opera (DNO). Ze volgt op 1 september volgend jaar Pierre Audi op die sinds 1988 artistiek directeur is. De Lint wordt ook lid van de directie Stichting Nationale Opera & Ballet.

Sophie de Lint werd geboren in Rotterdam en groeide op in Zwitserland. Ze studeerde er viool aan het conservatorium en kunstmanagement.

Op dit moment is De Lint directeur van de Opera Zürich. Mede onder haar leiding werd de Opera Zürich uitgeroepen tot Opera Company of the Year 2014.

Veelzijdige carrière in de opera

De Lint heeft volgens DNO in haar carrière verschillende artistieke en managementposities gehad in de operawereld. Ze begon bij het Grand Théâtre de Genève als persoonlijk assistent van intendant Renée Auphan en werd er artistiek coördinator. Ook werkte ze als regieassistent bij een aantal operahuizen, waaronder de Bayreuther Festspiele, New National Theatre Tokyo, Wiener Volksoper en Opéra de Marseille.

Als impresario werkte ze voor agentschappen in Wenen en Zürich, waar ze zich specialiseerde in het scouten van jong operatalent. Daarnaast is zij geregeld jurylid bij internationale zangconcoursen.

Manager

De naam van de De Lint zoemde al enige tijd rond. Ze werd getipt als belangrijke kanshebber als het bestuur zou kiezen voor een ervaren operamanager die de huidige artistieke koers zou kunnen consolideren. De andere optie was opnieuw een jonge, bevlogen operaregisseur, zoals destijds met de aanstelling van Pierre Audi.

Terugkeer naar wortels

Over haar benoeming zegt Sophie de Lint: "De Nationale Opera was altijd een van mijn favoriete gezelschappen om het meest opwindende en vernieuwende muziektheater te beleven." Ze vindt haar terugkeer naar haar Nederlandse wortels "een droom die werkelijkheid wordt".

Pierre Audi

Pierre Audi gaat leiding geven aan het Festival International D’Art Lyriques in Aix, een zomerfestival met podiumkunsten in Zuid-Frankrijk dat drie weken duurt. Het heeft een budget van 22 miljoen euro en geldt als een van de toonaangevende festival op dit gebied in Europa.