Leuk die panda's, maar een panda-effect hebben ze in België niet gezien

Als we bij het pandaverblijf aankomen ligt moeder Hao Hao (zoete beer) op haar rug bamboe te eten. "Ze kan zo genieten van de zon en lekker kauwen is haar lievelingsbezigheid", legt Vidanovski uit. Even later rollebolt ze met haar kleintje door het gras.

"Tian Bao is een echte speelvogel. Meestal wil moeder wel meespelen. Als ze er genoeg van heeft dan krijgt de kleine een tik op de neus of moet hij apart zitten."