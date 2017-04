Overnamestrijd AkzoNobel wordt harder en vuiler

Loopgravenoorlog

Oud-topman van Stork Sjoerd Vollebregt, tegenwoordig president-commissaris bij Heijmans, ziet in de strijd rond AkzoNobel het begin van een loopgravenoorlog. "Aandeelhouders hebben rechten, maar je moet je als bedrijf niet gek laten maken."

Hij vindt dat Akzo alleen met PPG moet gaan praten als de Amerikanen met een goed plan komen. "Je moet angst niet laten regeren, maar partijen moeten wel hun plaats aan tafel verdienen en dat is op basis van inhoud en een voldragen plan, en niet met dreigementen", zegt Vollebregt.

Het vertrek eisen of vragen om het afzetten van bestuurders gebeurt wel meer, zegt oud-Shell topman Van der Veer. Hij is tegenwoordig commissaris bij onder meer ING en Philips. "In Europa vinden we het raar en ongehoord, maar in de Verenigde Staten denken ze daar anders over. En dat is precies het verschil tussen het Rijnlandse en het Angelsaksische aandeelhoudersmodel."