WK baanwielrennen: teamsprintsters uitgeschakeld

Bij de WK baanwielrennen zijn de Nederlandse teamsprintsters in de eerste ronde uitgeschakeld door Rusland.

Kyra Lamberink en Laurine van Riessen werden op basis van hun tijd in de kwalificatie gekoppeld aan de Russische vrouwen, die in Rio nog olympisch zilver veroverden.

Op basis van hun tijd (33,580 seconden) eindigden de Nederlandse vrouwen uiteindelijk als zesde in de rangschikking.

Rusland tegen Australiƫ

Rusland en Australiƫ klokten de snelste tijd op de baan van Hongkong: die twee duo's mogen later vanmiddag strijden om de wereldtitel.

In de kwalificatieronde maakte Shanne Braspennincx haar rentree op een WK: de sprintster werd in de zomer van 2015 getroffen door een hartinfarct. Samen met Kyra Lamberink zette ze in de kwalificatie de zesde tijd neer.