Burgemeester Kapelle wil minder fruitkisten na grote brand

De burgemeester van Kapelle wil onderzoeken of het aantal fruitkisten in de omgeving omlaag moet. In maart was er bij een fruitteler in het Zeeuwse dorp een enorme brand.

Honderden fruitkisten gingen in vlammen op. De loodsen van de fruitteler brandden tot de grond toe af. De inwoners van bijna vijftig huizen moesten door de rookontwikkeling worden geƫvacueerd.

Burgemeester Stapelkamp wil voorkomen dat deze situatie opnieuw kan ontstaan, meldt Omroep Zeeland. Volgens Stapelkamp is het inschatten van de aantallen fruitkisten belangrijk, omdat bedrijven groter worden en ook andere brandbare verpakkingsmaterialen opslaan.

De gemeente Kapelle wacht nog op de officiƫle evaluaties van de brand, onder meer van de Veiligheidsregio. Stapelkamp zegt dat hij wel tevreden is over de manier waarop de brand is bestreden.