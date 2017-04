Baudet verliest rechtszaak over referendum

De rechtbank in Den Haag vindt dat het niet aan de rechter maar aan de politiek is om te oordelen over de vraag of het kabinet snel genoeg heeft gereageerd op de uitslag van het referendum over Oekraïne. Forum voor Democratie (FvD) heeft de rechtszaak tegen de staat daarmee verloren.

Partijleider Baudet van FvD vindt dat het kabinet onrechtmatig heeft gehandeld door "te treuzelen" bij de afwikkeling van het referendum. Maar de rechtbank wees dat van de hand.

Zo spoedig mogelijk

Baudet zei drie maanden geleden tegen de rechtbank dat het kabinet er veel te lang over heeft gedaan om te beslissen wat er moest gebeuren met de uitslag van het referendum.

De meerderheid van de deelnemers aan het referendum van april vorig jaar keerde zich tegen goedkeuring van het associatieverdrag met Oekraïne. Baudet was destijds een van de initiatiefnemers van het referendum. Hij voerde fel campagne tegen het verdrag.

Baudet verwees met name naar het artikel in de wet over het raadgevend referendum, waarin staat dat het kabinet na een afwijzing zo spoedig mogelijk een nieuw wetsvoorstel indient. Met dat wetsvoorstel moet de oude wet worden ingetrokken of de inwerkingtreding moet alsnog worden geregeld.

Procedurevoorschriften

De rechtbank laat in het midden wat 'zo spoedig mogelijk' precies is. Volgens de rechters is het helemaal aan de politiek om te bepalen wanneer en in welke vorm een wet tot stand komt.

"Dit heeft tot gevolg dat de rechter niet mag ingrijpen in het proces van politieke besluitvorming." Volgens de rechtbank kunnen alleen de Tweede en Eerste Kamer en de regering bepalen of procedurevoorschriften zijn geschonden.

Akkoord met EU

Het kabinet heeft steeds gezegd dat het recht wilde doen aan de uitslag van het referendum, maar dat het het verdrag, met enige aanvullingen, toch wilde ratificeren. Uiteindelijk sloot premier Rutte eind vorig jaar een akkoord met de EU over enkele aanvullingen op het verdrag. Daarin staat onder meer dat het verdrag niet automatisch een opstapje is naar een EU-lidmaatschap van Oekraïne.

Kort daarna diende het kabinet een nieuwe goedkeuringswet in. Die is aangenomen door de Tweede Kamer; de Eerste Kamer moet de wet nog aanvaarden.