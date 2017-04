Talent van leerlingen niet benut door grote verschillen scholen

Hoe goed een leerling het doet in de klas, hangt sterk af van het soort school waar het kind zit. De Inspectie van het Onderwijs heeft voor het eerst scholen en de resultaten van hun leerlingen met elkaar vergeleken.

Volgens de inspectie worden door het verschil in scholen de talenten van leerlingen niet benut. Dat leidt tot te grote verschillen in resultaten, ook als rekening wordt gehouden met verschillen tussen de leerlingen zelf.

Minder kans

Zo kunnen leerlingen van sommige scholen in het basisonderwijs gemiddeld tien tot twintig punten minder halen op de eindtoets dan op andere scholen met dezelfde samenstelling leerlingen. En op scholen in het voortgezet onderwijs hebben leerlingen op de ene school 20 procent minder kans op een diploma dan op een andere middelbare school, zo valt te lezen in het rapportDe staat van het onderwijs.