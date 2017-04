John de Mol zet strijd om Telegraaf-groep toch door

Talpa geeft de strijd om de Telegraaf Media Groep (TMG) niet op. Het mediabedrijf van John de Mol gaat door met een eerder bod van 6,50 euro per aandeel TMG. Dat komt neer op ruim 300 miljoen euro.

Talpa is met het Belgische Mediahuis in een strijd verwikkeld om het krantenconcern. Vorige maand kreeg Talpa een flinke tegenvaller te verwerken toen de Ondernemingskamer geen gehoor gaf aan het verzoek van De Mol om in te grijpen bij het krantenconcern.

De redactieraad van De Telegraaf vroeg De Mol na die uitspraak de strijd te staken.

Toonaangevend

Maar nu blijkt dat De Mol daar geen gehoor aan geeft. "Het doorzetten van het voorgenomen bod door Talpa is mede ingegeven door de recente overname van SBS Broadcasting", staat in een persbericht van het mediabedrijf. Talpa nam deze week de aandelen SBS over van de Finse uitgever Sanoma.

Talpa denkt dat SBS en TMG samen sterker staan. Het spreekt van 'een toonaangevend Nederlands multimediabedrijf met sterke posities in print, radio, televisie en online'.

Alternatief

Het mediabedrijf zegt voordeel uit samenwerking te willen halen en wil niet inzetten op kostenbesparingen. "Hiermee biedt Talpa een reƫel en aantrekkelijk alternatief voor de strategie van Mediahuis aan de werknemers van TMG", schrijft het bedrijf.

De kansen voor De Mol lijken klein. Concurrent Mediahuis heeft de controle over een meerderheid van de aandelen in het bedrijf, 60 procent. Talpa heeft bijna 30 procent van de aandelen.