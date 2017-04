Aandeelhouders AkzoNobel willen topman afzetten

Het overnamegevecht rond AkzoNobel krijgt agressieve trekjes. De activistische aandeelhouder Elliott Advisors wil dat er een bijzondere aandeelhoudersvergadering komt om het ontslag van de voorzitter van de raad van commissarissen, Antony Burgmans, te eisen. AkzoNobel heeft het voorgestelde agendapunt direct afgewezen.

"De raad van commissarissen staat volledig achter de heer Burgmans in zijn rol als voorzitter", zegt AkzoNobel in een persbericht. Het verwijderen van Burgmans noemt het bedrijf "disproportioneel, schadelijk en niet in het belang van het bedrijf, de aandeelhouders of andere belanghebbenden."

Het Amerikaanse PPG wil AkzoNobel voor ruim 22 miljard euro overnemen, maar AkzoNobel wijst het bod af en weigert ook categorisch met PPG te praten, tot woede van sommige aandeelhouders. Het bedrijf wil niet overgenomen worden, vindt het bod te laag, en denkt bovendien dat het voor niemand goed is.

Prik

Elliott, het investeringsvehikel van miljardair Paul Singer, is boos op AkzoNobel omdat het vindt dat het genegeerd wordt. Maar Singer en zijn mensen laten zich niet zomaar wegsturen en dreigen al weken met actie tegen de bestuurders.

AkzoNobel bijt terug en merkt fijntjes op dat Elliott pas sinds eind 2016 aandeelhouder is van AkzoNobel, dus nu ook weer niet zo betrokken bij en begaan met de onderneming is.

Bovendien zou het bedrijf gisteren ter ore zijn gekomen dat Elliott de intentie zou hebben gehad om "achter gesloten deuren potentieel prijsgevoelige informatie te delen met PPG" met het oog op zo'n bijzondere aandeelhoudersvergadering. AkzoNobel heeft dit gemeld bij toezichthouder AFM en wil van Elliott en PPG opheldering over hun relatie.

Koortsachtig

Ondertussen is AkzoNobel koortsachtig bezig met een pr-offensief in binnen- en buitenland om alles en iedereen te mobiliseren tegen PPG. Ook wordt door de top van het bedrijf en de raad van commissarissen intensief met aandeelhouders gesproken, waaronder Elliott Advisors.

Op woensdag 19 april presenteert AkzoNobel aan investeerders en beleggers de kwartaalcijfers en een nieuwe strategie. Het bedrijf wil op eigen benen staan, met de twee divisies verf en coatings, en de speciaalchemie afstoten. Een week later, op 25 april wordt de algemene aandeelhoudersvergadering gehouden.