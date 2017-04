Wild wil drie gouden plakken op WK baanwielrennen

"De internationale wielerunie heeft de kwalificatieregels veranderd en wij hebben te laat ingegrepen", legt Büchli uit. "Ik heb te weinig punten. Normaal gesproken heb je voldoende punten door het zilver op de Spelen, maar nu niet."



Daardoor kan Büchli donderdag alleen meedoen aan de keirin als er renners uitvallen. "Maar ik ben er zeker van dat dat gaat gebeuren. Ik ga ervan uit dat ik rijd." Hij start woensdag sowieso op de teamsprint.

Hoogland twijfelgeval voor teamsprint

Jeffrey Hoogland is nog een twijfelgeval in de selectie van bondscoach René Wolff voor de teamsprint. Hoogland kampte in de aanloop naar de WK met nierproblemen. Hij is wel mee naar Hongkong, maar het is de vraag of hij voldoende hersteld is om een rol te kunnen spelen.