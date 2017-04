De sport van woensdag bij de NOS

Klaas-Jan Huntelaar is terug bij Ajax. Nog niet als speler (al houdt hij die optie voor volgend seizoen wel open), maar met Schalke 04 als tegenstander in de kwartfinales van de Europa League.

De Duitsers geven in de Amsterdam Arena een persconferentie en Huntelaar zal achter de tafel zitten. Verslaggever Bert Maalderink is daarbij aanwezig, maar hij zit ook bij de persconferentie van Ajax, dat met Peter Bosz en Amin Younes bij de persconferentie verschijnt.

Een voorbeschouwing op Ajax-Schalke en het verhaal van Huntelaar zijn te zien in het Sportjournaal en op NOS.nl.

Bayern München-Real Madrid

In de kwartfinales van de Champions League komen Borussia Dortmund en AS Monaco om 18.45 uur in actie, nadat het duel gisteren werd afgelast na explosies bij de bus van Dortmund. Atlético Madrid-Leicester City en Bayern München-Real Madrid staan om 20.45 uur op het programma.

Alle wedstrijden zijn rechtstreeks te volgen in ons liveblog en op NPO Radio 1. Van Bayern-Real zit een samenvatting in Nieuwsuur.