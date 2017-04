De Amerikaanse muzikant John Warren Geils Jr. is overleden. Hij richtte in 1967 The J. Geils Band op, waarmee hij in de jaren 70 en 80 meerdere hits scoorde. Geils Jr. was 71 jaar.

De band werd bekend van onder meer de hits Love Stinks (1980), Centerfold (1981) en Freeze-Frame (1982).

Geils Jr. overleed dinsdag in zijn huis in de staat Massachusetts. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt.