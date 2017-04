'Meeste Nederlanders zien spanningen in de samenleving'

Acht op de tien Nederlanders zien dat er veel spanningen zijn tussen bevolkingsgroepen, blijkt uit het onderzoek Belevingen 2016 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral tussen mensen met en mensen zonder een migratieachtergrond wordt spanning gevoeld. Ook tussen mensen van verschillende religies botert het vaak niet.

Bijna de helft (46 procent) van de Nederlanders ervaart die spanningen ook in hun directe omgeving. Vrouwen en jongeren vinden volgens het onderzoek vaker dat sprake is van spanningen, dan mannen en ouderen.

Grote steden

In de grote steden ervaart 32 procent van de ondervraagden spanningen tussen mensen met en zonder migratieachtergrond. In de niet-stedelijke gebieden is dat 20 procent.

Uit het onderzoek van het CBS blijkt verder dat op andere vlakken de spanning minder voelbaar is. Zo geven vier op de tien mensen aan dat ze tegenstellingen zien tussen arm en rijk. Een kwart van de ondervraagden ziet spanningen tussen laag- en hoogopgeleiden en minder dan twee op de tien zien spanningen tussen jongeren en ouderen.