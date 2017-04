'Supportershome Vak-P blijft zeker 12 maanden dicht'

Het supportershome van de Vak-P-aanhang in het stadion van FC Twente blijft zeker twaalf maanden dicht. Dat zegt de supportersvereniging op zijn eigen Facebookpagina.

De vereniging zegt een aangetekende brief van de gemeente te hebben ontvangen. "Uiteraard gaan wij hier niet mee akkoord en houden wij jullie op de hoogte over eventuele vervolgstappen", schrijft de vereniging aan zijn leden.

Vorige week donderdag deed de politie een inval in het supportershome van de vereniging. De politie vond er harddrugs. Burgemeester Van Veldhuizen van Enschede maakte daarop bekend dat het supportershome gesloten zou worden, maar hij zei niet voor hoelang.

Niet op de hoogte

Een woordvoerder van de gemeente Enschede zegt tegen dagblad Tubantia dat hij niet wist dat er een brief was verstuurd naar de supportersvereniging, maar dat hij niet verrast is door de inhoud.

"De inhoud van de brief valt onder de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur. Dat Vak-P met deze informatie naar buiten komt, is aan Vak-P", zegt de woordvoerder.