Politie: explosies waren gerichte aanval op Borussia Dortmund

Het incident in Dortmund waarbij vanavond drie explosieven afgingen bij de spelersbus van Borussia Dortmund, was een gerichte aanval op de spelers. Dat zei de politie tijdens een persconferentie.

Wie er achter de aanslag zit, is nog niet bekend. Volgens het Duitse openbaar ministerie is er vlak bij de plek van de aanslag een brief gevonden. Wat in de brief staat, is niet bekendgemaakt. De brief wordt nog onderzocht.

Gebroken hand

Bij de explosies raakte een speler gewond. De Spaanse verdediger Marc Bartra brak zijn rechterhand en kreeg glasscherven in zijn arm. Volgens een woordvoerder van Borussia Dortmund is hij vanavond in het ziekenhuis geopereerd.

De spelers waren op weg van het spelershotel naar het stadion om de kwartfinale van de Champions League te spelen tegen AS Monaco. De wedstrijd ging vanwege de aanslag niet door en wordt morgenavond ingehaald.