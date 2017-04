Illegale anabolenhandel via internet, afhalen bij de snackbar

Bij een gezamenlijk onderzoek van de FIOD en de politie zijn drie mannen aangehouden die anabolen en geneesmiddelen aanboden via het internet. De bestelde producten konden worden afgehaald in openbare gelegenheden zoals snackbars of werden per post bezorgd. Er kon behalve met euro's ook worden betaald met bitcoins.

De politie begon het onderzoek naar de illegale handel in anabolen op grond van informatie uit een onderzoek naar een poging tot liquidatie.

Wietplantage

De twee hoofdverdachten zijn 31 jaar. Ze worden verdacht van witwassen en overtreding van de Geneesmiddelenwet. Er werd beslag gelegd op 30.000 euro contant geld, bitcoins, medicijnen, anabolen, drie dure auto’s, de inventaris van een sportschool, horloges en sieraden, computers en administratie.

De FIOD en politie deden doorzoekingen in negen woningen in de omgeving van Rotterdam, Breda en in Wassenaar. Ook is een sportschool doorzocht in Ridderkerk en een schoonheidssalon in Wassenaar, onder meer met drugs- en geldhonden van de Douane. Het team vond wapens en een wietplantage.