Straks één grote fietsfabrikant 'kan slecht uitpakken voor fietsenwinkel'

Pon, de eigenaar van Gazelle, Union en andere fietsmerken wil Accell, de maker van onder meer Batavus, Sparta en Koga overnemen. Dat kwam vandaag naar buiten. Maar als die overname slaagt, kan dat slecht uitpakken voor fietsenwinkels. Dat vinden verschillende fietsverkopers.

"Als ze samen gaan, dan krijg je in bepaalde segmenten van de markt bijna een monopolie", zegt Pieter van den Berg, eigenaar van 12GObiking in Moordrecht, een van de grootste fietswinkels in Nederland. "Ik vraag me af of de mededingingsautoriteiten deze overname zullen goedkeuren."

Winstmarges

"We zien al dat de marges voor verkopers omlaag gaan, onder meer door grote transparantie op de markt door internetverkoop." Volgens Van den Berg is dat goed voor de consument. "Maar als de macht straks bij één grote partij komt te liggen, heb je het gevaar dat die onze marges verder onder druk zal zetten. Voor de plaatselijke fietsenwinkel is dat een slechte ontwikkeling."

"Winkels willen straks niet aan het infuus van één leverancier liggen", zegt Tom Muijs van fietsenwinkel Bike Totaal Muijs in Hilversum. "In sommige winkels is zo'n 80 procent van de verkochte fietsen van Pon of Accell. Ik denk dat veel collega's dan zullen stoppen met een of twee van hun merken en op zoek gaan naar andere leveranciers."

'Pon is goed bezig'

Bij Jonico Fietsmegastore in De Meern zijn ze wat positiever over de mogelijke overname. "Bij Gazelle is Pon goed bezig", zegt John Jongerius van Jonico.

"Ze hebben daar een mooi product neergezet, veel mooier dan toen Pon nog geen eigenaar was. Toen was er bij Gazelle weinig geld om te investeren. De ontwikkelingen op de markt gaan snel. Als mensen drie jaar geleden een fiets hebben gekocht, willen ze nu iets nieuws, niet alleen een ander kleurtje. We zien dat Batavus daar soms nog deels in achter blijft."

Marktmacht

Wat een overname doet met de prijs voor consumenten, is nog afwachten, denkt Jongerius. "We weten het nog niet. Doordat ze straks grootschaliger kunnen inkopen, kunnen ze het mogelijk voor de consument ook voordeliger maken."

De Fietsersbond, de belangenbehartiger van fietsers, verwacht niet dat Pon en Accell samen genoeg marktmacht zullen hebben om de prijzen te verhogen. "Je zou dat misschien denken, omdat ze samen in Nederland een groot marktaandeel krijgen", zegt Saskia Kluit.

"Maar de fietsindustrie is allang een wereldmarkt waar veel partijen op actief zijn. Stel dat ze de prijzen zouden verhogen, dan kun je gewoon bij een kleinere leverancier of bij een andere Europese fabrikant terecht, ook via internet. Dus ik verwacht niet dat de prijzen omhoog gaan, omdat er heel veel concurrentie overblijft."