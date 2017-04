Kindertelefoon luidt noodklok over voortbestaan

De Kindertelefoon luidt de noodklok over zijn voortbestaan. De organisatie is bang in de financiële problemen te komen als met 388 gemeenten moet worden onderhandeld over de betaling voor zijn diensten. Dat moet vanaf 2018 vanwege het aflopen van een overgangsregeling. Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) heeft hetzelfde probleem.

"Wij zijn centrale voorzieningen met een wettelijke taakstelling, dat hoort gewoon landelijk geregeld. Wij moeten toegankelijk zijn voor alle kinderen in Nederland, we kunnen niet opeens gemeenten uitsluiten," zegt directeur Erik Ott van de Kindertelefoon. "Als dit niet voor juni opgelost wordt, moet ik per 1 juli alle medewerkers ontslag aanzeggen."

Administratieve rompslomp

Nadat gemeenten verantwoordelijk waren geworden voor de jeugdzorg, werd er voor partijen als de Kindertelefoon een overgangsregeling in het leven geroepen. Zo hoefden ze niet met alle gemeenten apart zaken te doen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) betaalde de organisaties namens alle gemeenten in één keer vanuit het Gemeentefonds. Maar die regeling mag eigenlijk niet en stopt per 1 januari 2018.

Dat betekent dat het AKJ en de Kindertelefoon vanaf komend jaar met 388 gemeenten overeenkomsten moeten sluiten en 388 keer facturen moeten versturen. Dat kost tijd en geld, zeggen de organisaties, en als een deel van de gemeenten geen overeenkomst wil sluiten komt volgens AKJ en de Kindertelefoon hun voortbestaan direct in gevaar.

Het AKJ zegt dat het afgelopen jaar steeds meer mensen een onafhankelijk vertrouwenspersoon zochten met klachten over de jeugdzorg. "Juist in een periode dat we werken aan een nieuw jeugdzorgstelsel moeten de vertrouwenspersonen hun werk kunnen doen. Er gaat nog té veel niet goed. Kwetsbare jongeren hebben recht op ondersteuning van een onafhankelijke vertrouwenspersoon als ze klachten hebben", zegt een woordvoerder van het AKJ.