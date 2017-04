Politie doet onderzoek naar incident rond Turkse verkiezingen

De recherche in Den Haag zoekt getuigen van een mishandeling afgelopen zaterdag aan de Fruitweg in die stad. Een groep mannen mishandelden een 53- jarige Hagenaar die daar bij zijn auto stond. Ook vernielden de mannen autoruiten. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie wil verder geen mededelingen doen.

De lokale Partij van de Eenheid vraagt het gemeentebestuur om opheldering over de mishandeling, omdat het zou gaan om een incident rond het Turkse referendum. Turkse Nederlanders mochten van 5 tot 9 april hun stem uitbrengen voor een referendum over veranderingen van de Turkse grondwet, die president Erdogan meer bevoegdheden moeten geven. Dat kon ook in Den Haag.

Volgens het Turks-Nederlandse nieuwsmedium Dutch Turks heeft een groep van 15 tot 20 Koerden vrijwilligers uit het ja-kamp geslagen met metalen staven en stokken. De politie wil dat niet bevestigen.