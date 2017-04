Willem Holleeder moet restant eerdere celstraf toch uitzitten

Willem Holleeder moet het restant van een eerdere gevangenisstraf uitzitten. Hij heeft in 2013, tijdens een proeftijd na zijn vervroegde vrijlating, misdaadverslaggever Peter R. de Vries met de dood bedreigd. Hij heeft zich daardoor niet gehouden aan de voorwaarden die de raadsheren hem hadden opgelegd.

Holleeder kreeg voor die bedreiging vier maanden celstraf, maar het gerechtshof vond dat hij daarbovenop ook de resterende celstraf van de eerdere zaak moest uitzitten, omdat dat bij zijn vervroegde vrijlating was afgesproken. Holleeder ging daartegen in cassatie, maar de Hoge Raad heeft bepaald dat de uitspraak van het hof overeind blijft.

Holleeder werd in 2009 veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar voor onder meer deelname aan een criminele organisatie, afpersing, mishandeling en bedreiging. In 2012 kwam hij vervroegd vrij, waarna hij dus in zijn proeftijd Peter R. de Vries met de dood bedreigde.

Vrijheid

Volgens Holleeder had het hof ook kunnen bepalen dat hij maar een deel van de resterende straf moet uitzitten. De raadsheren hebben inderdaad die ruimte, zegt de Hoge Raad, maar ze mogen iemand ook veroordelen tot het uitzitten van het hele restant. In het geval van Holleeder is dat drie jaar.