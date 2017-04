Honderden vluchtelingen spoorloos na brand kamp Duinkerke

Honderden vluchtelingen zijn spoorloos na de brand van afgelopen nacht in een vluchtelingenkamp bij de Noord-Franse kustplaats Duinkerke. Volgens Artsen zonder Grenzen is van 600 mensen nu niet bekend waar ze zijn.

Na rellen brak op verscheidene plekken in het kamp brand uit. Alle 300 houten huisjes zijn verwoest en zeker tien vluchtelingen raakten gewond. Daarop werden de duizend tot 1500 vluchtelingen in het kamp naar andere opvangplekken gebracht, maar een groot deel van hen is er dus vandoor.

De Belgische politie controleert extra langs de grens om te voorkomen dat de vluchtelingen naar België gaan. Volgens Belgische media wordt er rekening mee gehouden dat veel vluchtelingen zich hebben verstopt in de duinen.

Ontruimd

Het kamp bij Duinkerke was in het verleden een tentenkamp. Artsen zonder Grenzen zette er houten huisjes neer, om de vluchtelingen een beter bestaan te geven. De Franse regering zei vorige maand nog dat het kamp zo snel mogelijk ontruimd moet worden, omdat er sprake was van 'onaanvaardbare toestanden'.